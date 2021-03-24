موقف وبائي مرتفع في العراق: أكثر من 6 آلاف إصابة

2021/03/24 | 16:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 809 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4185 مصابًا إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 29 مصابًا".

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