القضاء يعلن اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الإتحادية العليا

2021/03/24 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم

الاربعاء، اختيار التشكيل الجديد

للمحكمة الإتحادية العليا.

وقال اعلام القضاء في بيان، ان "القضاة

المنصوص على مناصبهم في المادة (3/

ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر

(

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