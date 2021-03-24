ماذا تلا قارئ العراق في زيارة البابا ؟

2021/03/24 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الخفاجي

احتلت زيارة البابا إلى العراق مكاناً

كبيراً في الأوساط الدينية والإعلامية

والسياسية؛ كونها الزيارة الأولى من

نوعها، ولأنها لا تخلو من مصالح مختلفة،

أو مغازٍ دينية، فبقية الأديان

الع

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