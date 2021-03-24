الكاظمي يتلقى دعوة لزيارة الدوحة خلال استقباله وزير الخارجية القطري

2021/03/24 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، مع وزير الخارجية القطري عبد الرحمن ال ثاني تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين،ومناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومساعي التهدئة في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيةالقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني والوفد المرافق له“.

وبحسب البيان، “نقل ال ثاني الى رئيس مجلس الوزراء تحيات دولة قطر حكومة وشعبا، واستعداد قطر لدعم العراق في مختلف المجالاتوتطلع القيادة في دولة قطر لاستقبال السيد الكاظمي في الدوحة باقرب فرصة ممكنة“.

وأضاف البيان، “جرى خلال اللقاء بحث تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومساعيالتهدئة في المنطقة“.

كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين بغداد والدوحة، على جميع المستويات، لاسيما الاقتصادية والامنية والسياسية، وفيمجال الاستثمار.

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