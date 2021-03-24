2021/03/24 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصحة تسجل 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4185 حالة شفاء و29 وفاة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الصحة تسجل 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4185 حالة شفاء و29 وفاة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الصحة تسجل 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4185 حالة شفاء و29 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).