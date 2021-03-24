العراق وقطر يؤكدان العمل على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة

2021/03/24 | 16:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مواصل العمل على تفعيل اللجنة الاقتصادية بين العراق وقطر....

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