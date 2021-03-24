ثقافة قميئة تجلب القرف والإنحطاط - سامى لبيب

2021/03/24 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (79)- فوقوا بقى – الجزء الثامن عشر .- الدين عندما ينتهك إنسانيتنا (لا أتذكر عددها ) .أعزي التخلف في هذه السلسلة من "لماذا نحن متخلفون” إلى ثقافة الشعوب , ولا أقصد بكلمة الثقافة كما ذكرت مراراً حيازة الإنسان على كم من المعلومات المعرفية , فالثقافة هي منهج تفكير الإنسان وسلوكه وطرق معالجته للأمور والقضايا , معتمداً على إرثه وتراثه وتاريخه الفكري ..



من هنا تكون ال ......





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