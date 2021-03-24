الدولار يعاود الارتفاع مجدداً أمام الدينار.. تحديث لسعر الصرف عصر اليوم - عاجل

2021/03/24 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد تراجع مؤقت استمر 24 ساعة فقط وراوح فيه سعر الصرف ما بين 1420 – 1430 دينارا مقابل الدولار في السوق العراقية، ارتفع سعر الصرف مجدداً مقترباً من سعر الإثنين الماضي عصر اليوم.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في بورصة الكفاح 144.300 للبيع، فيما بلع سعر بيعه في صيرفات بغداد 144.750 والشراء 143.750 دينار مقابل الدولار.

وسجل سعر البيع في إقليم كردستان 1450 ديناراً مقابل الدولار للبيع و1440 دينار مقابل الشراء ، ومثله بعدد من مدن شمال العراق ، فيما كان في ديالى 1450 للبيع و 1430 للشراء.

وفي غالبية مدن جنوب البلاد سجل سعر البيع 144.900 فيما كان الشراء 144.100.

ووفقاً لبيانات رويترز تومسون العالمية المأخوذة من مؤسسات رسمية عراقية بلغ سعر البيع الرسمي في الساعة 4 من عصر اليوم 1,459.06 ديناراً مقابل الدولار.

وتوقع الخبير المصرفي محمود داغر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) عودة سعر الصرف لمستواه الذي تم تسجيله بداية الأسبوع الجاري بحدود 1450 دينار مقابل الدولار بعد زوال المضاربات وإقرار موازنة 2021.

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