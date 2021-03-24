الصحة العراقية تسجل 29 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يسجلها العراق

2021/03/24 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا في العراق منذ دخول الوباء في شباط 2020، بلغت 6051 حالة بعد إجراء 39066 فحصاً بـ 24 ساعة.

وجاءت بغداد كالعادة في الصدارة بـ 2302 إصابة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب ، تلتها البصرة بـ 926 حالة ، ثم واسط بـ 373.

وبلغ عدد المتعافين في الساعات الـ 24 الماضية 4185 حالة.

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