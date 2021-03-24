طلبات نيابية الى وزارة التعليم العالي لجعل الامتحانات الكترونيا

2021/03/24 | 16:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت لجان نيابية ، طلبات رسمية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لغرض جعل الامتحانات الجامعيـة الكترونية ، ومراعاة ظروف طلبة الجامعات والكليات الحكومية والاهلية في ظل تفشي جائحة كورونا./انتهى5

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