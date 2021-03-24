الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية القطري سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره / موسع

2021/03/24 | 16:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد والدوحة وتطويره.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي :" ان الشيخ آل ثاني نقل الى رئيس مجلس الوزراء تحيات دولة قطر حكومة وشعبا، واستعداد قطر لدعم العراق في مختلف المجالات وتطلع القيادة في دولة قطر لاستقبال الكاظمي في الدوحة باقرب فرصة ممكنة".وجرى خلال اللقاء بحث تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومساعي التهدئة في المنطقة.كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد والدوحة،وتطويره على جميع المستويات، لاسيما الاقتصادية والامنية والسياسية وفي مجال الاستثمار./انتهى7

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