بالفيديو.. الكاظمي يستقبل وزير الخارجية القطري

2021/03/24 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يستقبل وزير الخارجية القطري » وكالة الأنباء العراقية

اليوم, 16:17

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