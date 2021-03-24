وزير الخارجية القطري يصل اقليم كوردستان

2021/03/24 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، اليوم الاربعاء، الى مدينة اربيل .

وتم استقباله من قبل شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان في مطار اربيل .

وكان آل ثاني قد وصل صباح اليوم الاربعاء 24/3/2021، مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية للعراق.

هذا واستقبل السيد رئيس الجمهورية في وقت سابق من اليوم في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين.

ونقل الوزير تحيات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لرئيس الجمهورية برهم صالح، وسلّمه رسالة خطية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمّنت دعوة رسمية لسيادته لزيارة قطر، فيما حمّل السيدُ الرئيسُ، الوزيرَ، تحياته إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

فيما استقبل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، حيث نقل له الوزير القطري تحيات دولة قطر حكومة وشعبا، واستعداد قطر لدعم العراق في مختلف المجالات وتطلع القيادة في دولة قطر لاستقبال الكاظمي في الدوحة باقرب فرصة ممكنة"، موجها دعوة رسمية الى رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، لزيارة دولة قطر.

PUKmedia خاص

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