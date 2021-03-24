2021/03/24 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 29 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يسجلها العراق.

واعلنت الوزارة في بيان للموقف الوبائي، تسجيل 6051 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و29 حالة وفاة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وادناه الموقف الوبائي كما اعلنته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 6051 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 6051 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).