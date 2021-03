رئيس اتحاد الجودو سمير الموسوي يقدم طعنا بقرار استبعاده من انتخابات الاولمبية ويهدد باللجوء لمحكمة كاس الدولية

2021/03/24 | 16:33 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – امير الداغستاني أعلن رئيس اتحاد الجودو العراقي سمير الموسوي، يوم الاربعاء، أنه سيطعن بقرار استبعاده من انتخابات الاولمبية قبل يومين.وقال الموسوي إن “القرار غريب لاسيما وان لديه اعتراف دولي يعترف بشرعيته والذي لا يعترف بمقررات المحاكم العراقية الا في حال صدوره من محكمة كاس الدولية”.وأضاف أن “الاتحاد الدولي للجودو سبق أن

