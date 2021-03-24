2021/03/24 | 16:41 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 24 مارس 2021 | 04:40 مساءً | عدد القراءات : 2

ضبط كدس للاسـلحة والاعتدة غرب سامراء

ضبطت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأربعاء، كدساً للاسـلحة المختلفة في منطقة الوديان غرب مدينة سامراء.

وذكر إعلام القيادة، في بيان، أن "معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى اللواء (٣١٤) بالحشد الشعبي أفادت بوجود كدس للاسـلحة والاعتدة يعود لفلول “داعش” الإرهابي كان يستخدمه في تنفيذ العمليات الارهابية ضد القطعات الامنية والمواطنين في منطقة الوديان".

وأضاف، أن "قيادة القاطع وجهت ابطال اللواء (٣١٤) بالحشد الشعبي وبإشراف آمر اللواء، حيث باشرت قوة من اللواء بعملية بحث وتفتيش وتمكنت من العثور على الكدس ومصادرته على الفور".

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