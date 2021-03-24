أزمة الداهوم.. النائب الكويتي يتعهد بحضور جلسات البرلمان رغم حكم عزله

2021/03/24 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال قضية إسقاط عضوية النائب الكويتي، بدر الداهوم، تتفاعل في الأوساط المحلية على خلفية جدل قانوني جديد بشأن أحقية المحكمة الدستورية إبطال عضوية نائب حاصل على حق الترشح من محكمة التمييز.

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