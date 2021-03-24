2021/03/24 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة التربية، اليوم الأربعاء،

على امتحان التلاميذ والطلبة المتغيبين

في اليوم الأول (السبت) للامتحانات

شريطة ان يكون إداءهُ ضمن الفترة

المحددة للامتحانات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر قرارا بخصوص الطلبة المتغيبين عن الامتحان الأول يوم السبت الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر قرارا بخصوص الطلبة المتغيبين عن الامتحان الأول يوم السبت الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).