بالصور.. العراق يضبط اطنان من المخدرات غربي البلاد

2021/03/24 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء،

بياناً كشفت فيه تفاصيل ضبط مجموعة

كبيرة من المخدرات في قضاء الرطبة

بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "يحاول العابثون

والمخربون ال

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