مع تخفيض عدد الفحوصات.. العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات يومية منذ تفشي وباء كورونا

2021/03/24 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة،

اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي

لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق

خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 6051 إصابة جديدة

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