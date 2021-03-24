الصين.. أكثر من 8 ملايين تلقوا لقاح كورونا

2021/03/24 | 17:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت وسائل إعلام صينية، الأربعاء، عن عدد المواطنين الصينيين الذين تم تلقيحهم حتى الآن بجرعات ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن فرقة عمل مشتركة تابعة لمجلس الدولة للاستجابة لـ كوفيد19 (24 اذار 2021)، أنه تم إعطاء أكثر من 80.4 مليون جرعة من اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 في جميع أنحاء الصين، حتى يوم 22 مارس.

في خطوة تالية، تخطط الصين لتسريع برنامج التطعيم الشامل المجاني، وتوسيع نطاق تغطيتها للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كوفيد-19 لتشمل عامة الناس، وفقا لفرقة العمل.

وأضافت أن عملية تعميم اللقاحات على نطاق واسع، باعتبارها الأكبر من نوعها، ستتحرك قريبا.

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