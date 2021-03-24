2021/03/24 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن زيادة انتشار وباء كورونا داخل ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، وسط جهود لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس للمواطنين الليبيين.وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلد عربي يواجه سلالات جديدة لكورونا والصحة العالمية تتحرك المركز الخبري الوطني.

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