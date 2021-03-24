2021/03/24 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلينكن يدعو تركيا إلى التخلي عن S-400 وجاويش أوغلو يقول "محسومة"

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