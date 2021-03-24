2021/03/24 | 17:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 6051 إصابة جديدة وتماثل 4185 حالة للشفاء و29 حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع كورونا في العراق.. أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع كورونا في العراق.. أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).