2021/03/24 | 17:13 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 24 مارس 2021 | 04:56 مساءً | عدد القراءات : 18

العراق يوجه طلبا إلى فرنسا بخصوص أمواله المحجوزة في باريس

طالب وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار محمد، الأربعاء، السلطات الفرنسية، برفع الحجز عن مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية.

وذكر بيان لوزارة العدل، أن "سالار بحث خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع ‏السفير الفرنسى لدى العراق برونو أوبير، والقنصل لوك سبيبروك، والوفد المرافق لهما، علاقات التعاون بين ‏الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها".

وأكد وزير العدل، بحسب البيان، أن "العراق يسعى إلى ‏فتح آفاق جديدة ‏من ‏التعاون المشترك، ولا سيما فى إمكانيه توقيع مذكرة ‏تفاهم أو تعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات بين وزارتى العدل العراقية والفرنسية فى المستقبل القريب".‏

وأوضح الوزير أنه "ناقش مع الجانب الفرنسى إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة ‏العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية، وأنه طالب ‏السلطات الفرنسية برفع الحجز عن هذه الأموال ‏وإعادتها، علمًا بأن هناك قرارًا ‏صادرًا من مجلس الأمن الدولى بإطلاق هذه المبالغ".

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