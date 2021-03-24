الاعرجي والسفير التركي يؤكدان على لغة الحوار لحل المشكلات

2021/03/24 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

والسفير التركي في بغداد فاتح يلدز،

الاربعاء، على لغة حوار لحل المشكلات.

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "استقبل بمكتبه

اليوم، السفير

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