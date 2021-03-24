الرافدين يقلل من اهمية الحريق في احد فروعه

2021/03/24 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن اخماد حريق اندلع داخل احد فروعه في بغداد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي، ان “حريقا اندلع داخل فرع القصر الابيض في الكرادة ببغداد وتحديدا عند الطابق الثالث الذي يحتوي على مخزن للاثاث المستهلك”.

واشار الى ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد الحريق وابعاد النيران عن الفرع والذي انتهى من دون التأثير على عمل المصرف”، مشددا على ان “الفرع يمارس عمله بصورة طبيعية ومن دون توقف واستقبال الزبائن وبشكل يومي”.

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