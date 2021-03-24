تفاصيل لقاء رئيس الوزراء العراقي مع وزير الخارجية القطري

2021/03/24 | 17:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، تفاصيل لقاء الأخير مع وزير الخارجية القطري....

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