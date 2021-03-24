مسؤول بالوطني الكردستاني يحسم الجدل بشأن حقيقة بناء قاعدة أمريكية جديدة في مخمور

2021/03/24 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء مخمور بمحافظة نينوى، رشاد كلالي، إنه لا يملك أي معلومة حول حقيقة بناء قاعدة أمريكية في جبل قراجوغ داخل قضاء مخمور وفقا لما تداولته وسائل إعلاموقال كلالي في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "القوات الأمريكية تتواجد في ربايا العسكرية بناحية قراجوغ فقط، ولكن حتى الآن لا توجد معلومات حقيقية حول المباشرة بإنشاء قاعدة عسكرية في الجبل".وأضاف أن "الطائرات الأمريكية تواصل استطلاع المنطقة والقرى المحيطة بها، بالإضافة إلى عملياتها العسكرية على الأرض لمطاردة عناصر داعش".وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت لمباشرة القوات الأمريكية بإنشاء قاعدة عسكرية في قضاء مخمور وتحديدا في جبل قراجوغ.

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