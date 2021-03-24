2021/03/24 | 17:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية في جرف النصر، شمالي محافظة بابل، لتأمين الزيارة الشعبانية.وذكر أعلام الحشد الشعبي، في بيان، أن “قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي، باشرت بعمليات مسح وتفتيش في ناحية جرف النصر شمالي بابل بهدف تأمين زيارة النصف من شعبان”.وأشار إلى أن “العملية تهدف لتعقب عناصر فلول داعش وضرب أوكار الإرهاب ومنع تهديد الزوار الذين يقصدون محافظة كربلاء المقدسة عبر مناطق شمال بابل”.وفي كل عام، يحيي ملايين الزوار، ولادة الإمام المهدي، في الخامس عشر من شهر شعبان، في محافظة كربلاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق عملية أمنية في جرف النصر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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