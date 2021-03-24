غربي كوردستان يسجل 76 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

2021/03/24 | 17:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الاربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وامرأة من قامشلي.

واضاف: ان الهيئة سجلت 76 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 39 ذكور و 37 إناث.

واشار الى ان حالات الإصابة الجديدة توزعت كالتالي، في الحسكة 19، القامشلي 22، ديرك 6، عامودا، الدرباسية 4، الرقة 10، الطبقة 10، الشهباء حالة واحدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 9297 حالة منها 361 حالة وفاة و1275 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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