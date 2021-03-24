وزير التربية يتلقى دعوة لزيارة تركيا: نتطلع لتبادل الخبرات التربوية

2021/03/24 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية العراقية، الأربعاء، تلقي وزيرها علي فرحان الدليمي، دعوة رسمية من الجانب التركي لزيارة أنقرة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آذار 2021)، إنه "استقبل وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي في مكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا في العراق السيد فاتح يلدز والوفد المرافق له ، لبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليمية بين البلدين الصديقين بعد كلمة الصديقين، حيث قام السفير التركي بتسليم دعوة وزير التربية في جمهورية تركيا إلى الدليمي لزيارة تركيا".

وأضاف البيان، أن "الدليمي أشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليمية مبدياً رغبة بلاده في تبادل الزيارات بهدف الاستفادة من تجارب وخبرات الجارة تركيا فيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية في البلاد".

وتابع البيان، "بدوره أكد سفير جمهورية تركيا إلى ضرورة الإفادة من مؤشرات التعليم الرقمي في العالم وتطبيقها ما بعد الجائحة، والمضي باتجاه التنسيق والتواصل بين الطرفين لتحقيق ما يخدم الأهداف المشتركة".

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