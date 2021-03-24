2021/03/24 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان يريد معالجة "الخصومات" مع "الشرق والغرب"

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