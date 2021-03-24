2021/03/24 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الأربعاء، تفاصيل تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، على لسان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري.وقال الجبوري، في حديث خص به […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الأولى..



رئيس اللجنة المالية النيابية يروي تفاصيل تغيير سعر صرف الدولار المركز الخبري الوطني.

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