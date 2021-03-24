أعراض لا تخطر بالبال.. دراسة تكشف ما فعلته كورونا بمصابين

2021/03/24 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة أعراض شائعة لمرض "كوفيد 19"، سرعان

ما يجري الانتباه إليها مثل ارتفاع درجة

الحرارة وضيق التنفس وفقدان حاستي

الذوق والشم، لكن بعض المصابين بفيروس

كورونا المستجد يعانون أعراضا توصفُ

بالغريبة والمحيرة

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