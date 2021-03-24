وزير الخارجية القطري: نتطلع للاستثمار بالمشاريع ودعم الاستقرار في العراق

2021/03/24 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد

الرحمن آل ثاني، الأربعاء، تطلع بلاده

للاستثمار بالمشاريع في العراق ودعم

استقرار البلاد.

وقال آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي، مشترك

مع نظيره العراقي عُقد في بغداد، إن

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