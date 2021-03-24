تسجيل 6051 إصابة بفيروس كورونا و4185 حالة شفاء و29 وفاة

2021/03/24 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في عموم محافظات البلاد.

واكدت الوزارة في بيان إصابة ستة الاف وإحدى وخمسين إصابة جديدة بالفيروس في قفزة لم تشهدها محافظات العراق، فيما تماثل للشفاء أربعة الاف ومئة وخمسة وثمانين مصابا، معربة عن اسفها بوفاة تسعة وعشرين.

وأكدت الوزارة في بيانات سابقة ان الموقف الوبائي يعتمد على ثقافة المواطن بالالتزام في التباعد الاجتماعي وعدم التجمع في الأماكن العامة.

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