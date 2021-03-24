العراق والهند يناقشان ملف الزمالات والمنح الدراسية

2021/03/24 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، مع سفير جمهورية الهند في بغداد بيرندر سينغ ياداف، ملف الزمالات والمنح الدراسية بين بغداد ونيودلهي.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي، إن “عبد الصاحب استقبل سفير جمهورية الهند في بغداد بيرندر سينغ ياداف وناقشا ملف الزمالات والمنح الدراسية المتبادلة”، مبينا ان “وزير التعليم اكد خلال اللقاء على استعداد الجامعات العراقية كافة للتعاون والتنسيق وتطوير العلاقات العلمية والثقافية مع الجامعات الهندية مقترحا تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين بشأن آليات برامج الزمالات والمنح الدراسية المتبادلة”

ودعا إلى “تعزيز سياقات التواصل العلمي من خلال المنح البحثية والدراسية وتسهيل إجراءاتها والنشر العلمي المشترك في المستوعبات العالمية وتبادل الأساتذة والإشراف المشترك في الاختصاصات المختلفة والتعاون في مجالات الطب البشري بشكل خاص فضلا عن هندسة الطب الحياتي وهندسة الميكاترونيك وهندسة المعلومات والاتصالات والاختصاصات النادرة”.

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