2021/03/24 | 17:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تسلم وزير التربية، اليوم الاربعاء، دعوة رسمية لزيارة انقرة ويؤكد تطلعهُ لتبادل الخبرات التربوية بين البلدين والسُبل الكفيلة بتطويرها.وذكرت الوزارة في بيان، ان “وزير التربية علي حميد الدليمي استقبل في مكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا في العراق فاتح يلدز والوفد المرافق له ، لبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليمية بين البلدين الصديقين بعد كلمة الصديقين ، حيث قام السفير التركي بتسليم دعوة وزير التربية في جمهورية تركيا الى الدليمي لزيارة تركيا”.وأشاد الدليمي بحسب البيان “بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليمية مبدياً رغبة بلاده في تبادل الزيارات بهدف الاستفادة من تجارب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتبادل الخبرات التربوية..



العراق يتلقى دعوة من دولة مجاورة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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