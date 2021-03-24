الأمريكيون الذين إحتلوا

2021/03/24 | 17:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الواضح ان هناك جهات تقوم بدفع المدعوة رغد ابنة الطاغية صدام حسين، الى المشهد العراقي، بعد ان تم اخفاءها منذ سقوط نظام البعث الاسود، في الاردن، بذر...

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