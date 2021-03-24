المرور العامة: الشوارع تتسع لـ300 عجلة فقط.. هذه خطتنا لتخفيف الاختناقات المرورية

2021/03/24 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى مدير إعلام المرور العامة، العميد حيدر كريم، اليوم الأربعاء، إن خطة رفع السيطرات من الشوارع الرئيسية والمهمة وسط العاصمة بغداد، ستسهم في انفراج حركة السير ويخفف من الاختناقات المرورية.

وقال كريم في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "السبب الرئيسي للاختناقات المرورية في بغداد هو أعداد المركبات التي وصلت لما يقارب 3 مليون عجلة في العاصمة".

وأضاف أن "أعداد هذه العجلات بكل تأكيد تسبب اختناقات مرورية كبيرة، لان الطاقة الاستيعابية لكل شارع لا تتجاوز 300 عجلة "، مبينا أنه "من الصعب إيجاد توازن في ظل أعداد المركبات الكبير الموجودة في بغداد".

وبين أن "تطبيق خطة رفع السيطرات في الكرخ والرصافة ستكون عامل مؤثر في انفراج جزء من الاختناقات المرورية وانسيابية حركة السير في الشوارع"، لافتا إلى أن "مديرية المرور العامة قدمت العديد من المقترحات فيما يخص إنشاء مجسرات وأنفاق في التقطاعات والساحات المهمة لغرض استيعاب أكبر عدد من المركبات".

ويوم أول من أمس، علق مدير مرور بغداد الكرخ، اللواء فارس عامر، على إمكانية تطبيق نظام الزوجي والفردي في حركة سير العجلات داخل العاصمة بغداد، وفيما بين أبرز الاسباب التي تعرقل نجاحه، أشار إلى صدور توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية، عثمان الغانمي، برفع مجموعة سيطرات أمنية في مناطق مختلفة من العاصمة لتخفيف الزحامات.وقال اللواء فارس عامر، في حديث لـ(بغداد اليوم) عن أخر المستجدات، إن " من البديهي أن يشهد قاطع الكرخ من العاصمة بغداد زحامات مرورية صباحية، خاصة بعد انتهاء الحظر الشامل".وأضاف اللواء عامر، أن "دوريات المرور تنتشر في كل الأماكن والساحات والتقاطعات باشراف المدراء وأمراء القواطع، لتحقيق انسيابية عالية في حركة السير والمرور، والحرص على وصول جميع المواظفين إلى دوائرهم، فضلا عن تسهيل طريق الطلبة الذين يؤدون الامتحانات".وعن نظام الزوجي والفردي الخاص بحركة العجلات، أكد مدير مرور بغداد الكرخ، أن "نظام الزوجي والفردي لايخدم المرور وحركة السير، وذلك لتضمنه استثناءات كثيرة تطغى على الشارع وتمنع تحقيق الهدف الذي ينشده رجال المرور".وأشار إلى صدور توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، فضلا عن توجيهات من وزير الداخلية، بخصوص حركة السير، وجرى رفع عدة سيطرات أمنية، في عدد من المداخل والشوارع، مبينا أن "الأيام المقبلة ستشهد رفع سيطرات إضافية لتسهيل حركة سير العجلات".وأعلنت مديرية المرور العامة في وقت سابق، رفع عدد السيطرات التي رفعت من جانب الكرخ في بغداد، فيما أكدت استمرارها مع الفرقة الذهبية لرفع الكتل الكونكريتية لتخفيف الزحامات المرورية في العاصمة".ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل حسين قوله: إن "الفرقة الذهبية متواصلة معنا في مناطق بغداد، ومتعاونة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لرفع الكتل الكونكريتية".وأضاف أن "رفع الكتل يسهم في تخفيف الزخم المروري، حيث أن العاصمة بغداد فيها الكثير من الكتل الكونكريتية، وهذه الفترة تم رفع 14 سيطرة في قاطع الكرخ".وأشار إلى أن "الكتل بدأت تؤثر على حركة السير وعلى المظهر العام للعاصمة بغداد"، مبيناً أنه "قبل فترة تم رفع الكتل القريبة من وزارة الخارجية، وبعدها كتل جسر التحرير".

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