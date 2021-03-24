وزير التعليم يناقش مع السفير الهندي ملف الزمالات والمنح الدراسية بين بغداد ونيودلهي

2021/03/24 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مع سفير جمهورية الهند في بغداد بيرندر سينغ ياداف ملف الزمالات والمنح الدراسية المتبادلة.واكد الوزير استعداد الجامعات العراقية للتعاون والتنسيق وتطوير العلاقات العلمية والثقافية مع الجامعات الهندية مقترحا تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين بشأن آليات برامج الزمالات والمنح الدراسية المتبادلة".ودعا الوزير " الى تعزيز سياقات التواصل العلمي من خلال المنح البحثية والدراسية وتسهيل إجراءاتها والنشر العلمي المشترك في المستوعبات العالمية وتبادل الأساتذة والإشراف المشترك في الاختصاصات المختلفة والتعاون في مجالات الطب البشري بشكل خاص فضلا عن هندسة الطب الحياتي وهندسة الميكاترونيك وهندسة المعلومات والاتصالات والاختصاصات النادرة".من جهته رحب السفير " بالرؤى المشتركة بين الجانبين مؤكدا أن العراق والهند يتمتعان بعلاقات متميزة في العديد من المجالات ولاسيما الاقتصادية والثقافية منها معربا عن تقديره العالي لتواجد الطلبة العراقيين في المؤسسات الجامعية الهندية"./انتهى ح

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