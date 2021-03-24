مصرف الرافدين يؤكد استمرار العمل في احد فروعه بعد اخماد حريقه

2021/03/24 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرافدين ان فرعه الذي تعرض لحريق اليوم ، مستمر بعمله بصورة طبيعية دون توقف .واوضح المصرف في بيان :" ان الحريق اندلع في الطابق الثالث ، الذي يحتوي على مخزن للاثاث المستهلك ، داخل مبنى فرع القصر الابيض في منطقة الكرادة ".واضاف :" ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد الحريق وابعاد النيران عن المبنى ، دون التأثير على عمل المصرف ".وكان الدفاع المدني اعلن صباح اليوم عن اخماد حريق في احد فروع مصرف الرافدين في بغداد ./انتهى5

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