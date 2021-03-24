استذكار نقل نعوش لضحايا فيروس كورونا في شاحنات عسكرية محملة بالجثث

2021/03/24 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستذكر العالم الذكرى السنوية الأولى لبث وسائل إعلام عالمية صورا صادمة لقافلة الشاحنات العسكرية التي نقلت نعوشا من مدينة بيرغامو إلى بلدات اخرى في شمال إيطاليا.

وفي مشهد أشبه بمشاهد الحروب المدمرة، خرجت احدى عشرة مركبة تابعة للجيش الإيطالي محملة بأكفان تحمل جثث ضحايا فيروس كورونا لدفنها في مدينة بيرغامو بإقليم لومبادري شمال إيطاليا.

هذا وما زالت إيطاليا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات بالتزامن مع حملة تطعيم كبرى اطلقتها الحكومة الإيطالية.

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