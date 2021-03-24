رئيس الوزراء الأردني: ننظر باهتمام لتنفيذ المدينة الاقتصادية على حدود البلدين

2021/03/24 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الأردن ينظر باهتمام لتنفيذ المشروعات المشتركة مع الجانب العراقي ومنها على وجه الخصوص المدينة الاقتصادية على حدود البلدين وتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط والمناطق اللوجستية والربط الكهربائي.

كما أكد الخصاونة خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي المشارك في اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر، على أهمية الآلية الثلاثية التي تعود بالنفع والفائدة على الأردن ومصر والعراق وشعوبها وتؤسس لتعميق التكامل الاقتصادي والتجاري وفي مجالات النفط والغاز والنقل والإنشاءات، مؤكدا أن هذه الآلية تسير بالتوازي مع الآليات الثنائية للتعاون العربي المشترك.

من جهته، أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال اهتمام العراق بإنشاء المشروعات المشتركة مع الأردن ومصر وبما يعود بالفائدة على الدول الثلاث.

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