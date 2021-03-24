ايران تستأنف منح تأشيرات الدخول

2021/03/24 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب منح التأشيرات الايرانية (الفيزا) في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن بدء منح التأشيرات للمواطنين الراغبين بالسفر الى ايران.

وقال المكتب في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه بامكان المواطنين في محافظة السليمانية الحصول على تأشيرات الدخول (الفيزا) للراغبين بالسفر الى ايران ابتداءا من يوم السبت المقبل، لافتا الى انه ولغرض تقديم الطلب على الفيزا لا يشترط اجراء الفحص الخاص بكورونا.

وأوضح، انه بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 27-3-2021 بامكان المواطنين تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول الى ايران عن طريق شركة (گردشگری سلامت)، مؤكدا ضرورة ان يحمل المسافر فحصا خاصا بكورونا عند المعبر الحدودي لا يتعدى اجراؤه الـ 72 ساعة.

PUKmedia خاص

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