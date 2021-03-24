الزراعة : إنتاج أكثر من 17 مليون بيضة في كربلاء خلال الشهر الجاري

2021/03/24 | 18:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، إنتاج أكثر من 17 مليون من بيض المائدة خلال شهر آذار الحالي.

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وأوضحت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آذار 2021)، إنه "ومن خلال مديرية زراعة كربلا، هناك 7 مشاريع لإنتاج بيض المائدة تعمل بنظام التربية بالأقفاص، وأنتجت خلال شهر آذار الجاري 17250779 بيضة، وتم تسويقها إلى الأسواق المحلية في المحافظة".

وأضاف البيان، أن "وزارة الزراعة ومن خلال خطط منع الاستيراد تهدف إلى حماية وتنمية المنتج المحلي،فضلا عن توفير الأعلاف ذات الأسعار المدعومة، والقيام بمتابعات بيطرية لحماية الحقول من الأمراض".

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