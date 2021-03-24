2021/03/24 | 18:08 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر: نتطلع إلى توسيع آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 18:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر: نتطلع إلى توسيع آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر: نتطلع إلى توسيع آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).