2021/03/24 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "صانع الملوك"..حزب إسلامي قد يحدد شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

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