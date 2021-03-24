2021/03/24 | 18:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

نفت وزارة المالية،اليوم الأربعاء، تصريح وزيرها علي علاوي، بشأن تقديم الاستقالة في حال تغيير سعر صرف الدولار.

وذكرت الوزارة، في بيان ، إن "بعض القنوات التلفزيونية والوكالات الاخبارية وتصريحات بعض اعضاء مجلس النواب تداولت خبراً نسب الى الوزير حول تقديم استقالته في حال تم تغيير سعر الصرف"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تنفي استقالة وزيرها علي علاوي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تنفي استقالة وزيرها علي علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).